Путин призвал граждан сохранить единство

Граждане России, несмотря на свои политические взгляды, должны сохранить единство, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым», который проходит на Манежной площади в Москве.

Глава государства поблагодарил граждан, проголосовавших на выборах за его кандидатуру, за доверие и выразил уверенность, что страну «ждет успех».

«Очень важно сохранить единство. Очень важно привлечь и тех, кто голосовал за других кандидатов. Единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. Мы должны ощущать локоть каждого гражданина нашей страны», — заявил Путин.

После обработки 40% протоколов, на выборах президента России с большим отрывом лидирует Владимир Путин — 74,22%. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин (14,03%).

Далее следует кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (6,51%) и Ксения Собчак (1,41%), выдвигавшаяся от «Гражданской инициативы». Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.