Действующий президент России Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с голосованием на Украине.

«Ограничение прав российских избирателей на Украине — безобразие. Это нарушение общепринятых международных норм», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства отметил, что Россия на эти действия отвечать не будет.

«Не будем вводить ограничений для граждан Украины, сделаем так, чтобы украинцы чувствовали себя как дома», — ответил Путин на вопрос журналиста «Известий».

18 марта на Украине сотрудники полиции ограничили доступ к российским консульствам, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России. Решение не пускать россиян голосовать в Киеве, Харькове, Одессе и Львове приняло МВД Украины.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека высказал свое возмущение этим демаршем.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке обращения в ПА ОБСЕ по нарушениям на Украине.