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Путин назвал безобразием ситуацию с голосованием на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Действующий президент России Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с голосованием на Украине. 

«Ограничение прав российских избирателей на Украине — безобразие. Это нарушение общепринятых международных норм», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства отметил, что Россия на эти действия отвечать не будет. 

«Не будем вводить ограничений для граждан Украины, сделаем так, чтобы украинцы чувствовали себя как дома», — ответил Путин на вопрос журналиста «Известий».

18 марта на Украине сотрудники полиции ограничили доступ к российским консульствам, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России. Решение не пускать россиян голосовать в Киеве, Харькове, Одессе и Львове приняло МВД Украины. 

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека высказал свое возмущение этим демаршем. 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке обращения в ПА ОБСЕ по нарушениям на Украине.

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