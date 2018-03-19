Медведев призвал кабмин сосредоточиться на исполнении послания президента

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал правительство сконцентрироваться на выполнении задач, вошедших в подписанный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию и по итогам Российского инвестиционного форума. Об этом глава кабмина сообщил на совещании с вице-премьерами.

«Прошу в рамках своих полномочий сосредоточиться на исполнении этих поручений. Я подписал специальное поручение по линии правительства на эту тему», — приводит его слова ТАСС.

Срок исполнения части поручений превышает срок полномочий действующего состава правительства, при этом Дмитрий Медведев попросил своих заместителей доработать вопросы, обозначенные в этих поручениях. Кроме того, премьер заявил, что действующий состав кабмина должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики до сложения полномочий в мае.

По итогам обработки 99,94% протоколов президент России Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей, установив новый рекорд поддержки населения. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поздравил политика с переизбранием на пост главы государства.