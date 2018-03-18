Зимние Паралимпийские игры в Пхёнчхане объявлены закрытыми

XII зимние Паралимпийские игры, проходившие с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхёнчхане, официально объявлены закрытыми. Торжественная церемония прошла на центральной арене Игр –Pyeongchang Olympic Stadium.

В соревнованиях приняли участие 567 атлетов из 48 стран. Было разыграно 80 комплектов наград в шести видах спорта, уточняет «РИА Новости».

Ранее президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что российские паралимпийцы, участвовавшие в статусе нейтральных атлетов, показали удивительный дух. От также отметил, что никаких проблем как со стороны российских спортсменов, так и по отношению к ним не возникало.

16 марта российские паралимпийцы досрочно проголосовали на выборах президента РФ. Избирательный участок разместили в отеле Пхёнчхана по просьбе спортсменов и тренеров.