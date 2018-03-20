Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Президент США Дональд Трамп поздравил по телефону действующего президента РФ Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства. Оба лидера высказались в пользу развития сотрудничества по различным направлениям, в том числе по вопросу борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

«В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений. При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества проявлена заинтересованность в его активизации», — сказано в сообщении.

Стороны также отметили необходимость урегулирования ситуации в Сирии и внутриукраинского кризиса, а также выразили удовлетворенность снижением напряженности вокруг КНДР.

По итогам телефонного разговора Путин и Трамп условились развивать двусторонние контакты, обратив особое внимание на проведение встречи на высшем уровне.

Как подчеркивает пресс-служба, беседа носила «конструктивный, деловой характер» и была ориентирована на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.

Ранее сообщалось, что Белый дом не удивился итогам выборов, в связи с чем Трамп «не планировал» поздравлять своего российского коллегу с победой.

Однако Кремль не расценил отсутствие поздравления как недружественный шаг, объяснив это тем, что не всем удается найти время на звонок.