Прямой эфир
Сюжет:

Глава Еврокомиссии назвал отношения ЕС и РФ критически важными

0
Фото: REUTERS/Vincent Kessler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отправил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в связи с его победой на выборах главы государства, прошедших 18 марта.

В послании подчеркивается, что позитивные отношения между ЕС и Россией важны для безопасности в Европе.

«Позитивные отношения между Европейским союзом и Россией критически важны для безопасности на нашем континенте», — приводит текст послания «РИА Новости»

По предварительным данным ЦИК, уверенную победу на выборах одержал Путин, набрав 76,68% голосов избирателей. Второе место досталось кандидату от КПРФ Павлу Грудинину (11,8% голосов), третье — лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (5,66%). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Улыбающийся Путин появился на фасаде британского МИДа
Глава ЦИК поблагодарила Запад за сплочение россиян перед выборами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017