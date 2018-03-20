Глава Еврокомиссии назвал отношения ЕС и РФ критически важными

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отправил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в связи с его победой на выборах главы государства, прошедших 18 марта.

В послании подчеркивается, что позитивные отношения между ЕС и Россией важны для безопасности в Европе.

«Позитивные отношения между Европейским союзом и Россией критически важны для безопасности на нашем континенте», — приводит текст послания «РИА Новости».

По предварительным данным ЦИК, уверенную победу на выборах одержал Путин, набрав 76,68% голосов избирателей. Второе место досталось кандидату от КПРФ Павлу Грудинину (11,8% голосов), третье — лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (5,66%).