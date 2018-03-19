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Путин не намерен втягивать Россию в гонку вооружений

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не собирается втягиваться в новую гонку вооружений. 

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«Разумеется, мы должны будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений», — сказал Путин на встрече с кандидатами в президенты РФ.

По его словам, Россия собирается выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными.

Ранее 19 марта Путин рассказал о приоритетных направлениях политики России на ближайшие шесть лет. Главными темами для себя глава государства определил решение вопросов внутренней политики и обеспечения обороноспособности страны.  

1 марта Путин во время оглашения послания Федеральному собранию рассказал о ряде новейших российских военных разработок. В частности, он упомянул о глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат». После этого в США и ряде других стран выразили беспокойство.

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