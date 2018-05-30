Прямой эфир

Юрист Трампа обвинил адвоката порноактрисы в утечках информации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат президента США Майкл Коэн обвинил в суде Майкла Авенатти, который защищает интересы бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, в намеренной организации утечек секретной информации.

В начале мая юрист опубликовал Twitter банковские документы, в которых говорилось, что Коэн якобы получил $500 тыс. долларов от компании российского бизнесмена спустя несколько месяцев после выборов президента США. В отношении адвоката главы государства сейчас ведется расследование. Его подозревают в банковских махинациях и мошенничестве, связанных с предвыборной кампанией.

Авенатти заявил, что не совершал ничего противозаконного. На его просьбу о предоставлении возможности изучить изъятые у Коэна в ходе обысков документы судья ответила отказом. Но разрешила сделать это защите последнего, так как в файлах может содержаться секретная информация, пишет Рolitico.

В конце января появилась информация, что незадолго до выборов президента США Коэн заплатил Клиффорд крупную сумму, чтобы женщина утаила факт интимной встречи с Дональдом Трампом в июле 2006 года. Экс-порноактриса впоследствии подтвердила, что получила деньги. В Белом доме опровергли информацию о связи американского лидера с Клиффорд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокат прокомментировал возмещение Трампом средств порноактрисе
Порнозвезда предупредила Трампа о «надвигающемся шторме»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017