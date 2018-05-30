Юрист Трампа обвинил адвоката порноактрисы в утечках информации

Адвокат президента США Майкл Коэн обвинил в суде Майкла Авенатти, который защищает интересы бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, в намеренной организации утечек секретной информации.

В начале мая юрист опубликовал Twitter банковские документы, в которых говорилось, что Коэн якобы получил $500 тыс. долларов от компании российского бизнесмена спустя несколько месяцев после выборов президента США. В отношении адвоката главы государства сейчас ведется расследование. Его подозревают в банковских махинациях и мошенничестве, связанных с предвыборной кампанией.

Авенатти заявил, что не совершал ничего противозаконного. На его просьбу о предоставлении возможности изучить изъятые у Коэна в ходе обысков документы судья ответила отказом. Но разрешила сделать это защите последнего, так как в файлах может содержаться секретная информация, пишет Рolitico.

В конце января появилась информация, что незадолго до выборов президента США Коэн заплатил Клиффорд крупную сумму, чтобы женщина утаила факт интимной встречи с Дональдом Трампом в июле 2006 года. Экс-порноактриса впоследствии подтвердила, что получила деньги. В Белом доме опровергли информацию о связи американского лидера с Клиффорд.