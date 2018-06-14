Генпрокурор штата Нью-Йорк подала в суд на фонд Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала иск в суд на благотворительный фонд президента США Дональда Трампа. Она обвиняет организацию в действии в личных интересах Трампа и в незаконной политической координации с его президентской кампанией.

Как сообщается на сайте прокурора, ответчиками по делу проходят трое старших детей американского лидера. Андервуд планирует отсудить у фонда $2,8 млн компенсации и добиться его закрытия.

«Прокурор Барбара Андервуд сегодня объявила об иске против фонда Дональда Трампа и его директоров Дональда Трампа, Дональда Трампа-младшего, Иванки Трамп и Эрика Трампа», –– говорится в сообщении.

Сам американский лидер уже выразил возмущение действиями прокурора, обвинив в предвзятости и Андервуд и ее предшественника Эрика Шнайдермана, который ушел в отставку из-за сексуального скандала.

«Подлые нью-йоркские демократы и их генпрокурор Эрик Шнайдерман, который теперь опозорен и сбежал из города, делают всё, что в их силах, чтобы подать на меня в суд по фонду, который собрал $18 млн 800 тыс. и раздал больше, чем собрал, — $19 млн 200 тыс. Я не буду удовлетворять этот иск» — написал Трамп в Twitter.

Президент США уверен, что действия прокуратуры связанно с замыслами его политических оппонентов.

«Шнайдерман, который руководил кампанией (Хиллари) Клинтон в Нью-Йорке, так никогда и не посмел подать этот смехотворный иск, который пролежал в его офисе почти два года. Теперь он с позором уволился, а его ученики подают иск. Мы не будем заключать внесудебное соглашение», — добавил Трамп.