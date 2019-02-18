Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы украинских моряков из-за плохого перевода

В Мосгорсуде приняли решение перенести рассмотрение жалобы на продление ареста задержанных в Черном море украинских моряков из-за плохого перевода документов с русского языка на украинский. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает «РИА Новости».

Адвокат Олег Елисеев заявил в ходе заседания, что перевод постановления о продлении ареста нижестоящего Лефортовского суда не соответствует переводу с русского языка на украинский. В связи с этим суд решил направить материалы для устранения препятствий.

12 февраля Мосгорсуд признал законным постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей четырех украинских моряков, которых обвиняют в незаконном пересечении границы России.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки.

В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Решением Киевского суда Симферополя моряки были арестованы до 25 января, после чего их перевели в московский следственный изолятор.