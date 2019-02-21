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Эксперт рассказал о плачевном состоянии Украины

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Фото: TASS/BarcroftMedia
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Основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что после госпереворота 2014 года Украина потеряла сотни производств, а взамен на это ничего не получила. Об этом он рассказал 20 февраля в эфире телеканала NewsOne.

Эксперт подчеркнул, что за пять лет действующая украинская власть не сделала ничего хорошего для общества. Он отметил, что с введением безвизового режима население едет в Европу не ради путешествия, а на заработки. Помимо этого, страна утратила множество возможностей и потеряла сотни производств, заявил он.

Погребинский также обратил внимание на высокие рейтинги шоумена Владимира Зеленского в преддверии выборов. Он объяснил это тем, что украинцы попросту негативно относятся к представителям старой политической элиты, правящей все эти годы. Эксперт назвал действующую власть коррумпированной и нацеленной только на извлечение прибыли.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

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