С начала избирательной кампании на Украине возбудили 90 уголовных дел

МВД Украины запустило систему онлайн-мониторинга нарушений избирательного процесса в стране, в настоящее время уже зарегистрировано 90 уголовных дел и составлено 424 административных протокола. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков в ходе презентации системы на брифинге в Киеве.

Глава ведомства уточнил, что только за прошедшие сутки было зафиксировано 41 заявление о нарушении избирательного процесса. По его словам, нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением имущества и хулиганством, передает ТАСС.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 14 февраля, более четверти избирателей готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского (26,9%). За ним следуют действующий президент страны Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).