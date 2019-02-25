Прямой эфир

С начала избирательной кампании на Украине возбудили 90 уголовных дел

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД Украины запустило систему онлайн-мониторинга нарушений избирательного процесса в стране, в настоящее время уже зарегистрировано 90 уголовных дел и составлено 424 административных протокола. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков в ходе презентации системы на брифинге в Киеве.

Глава ведомства уточнил, что только за прошедшие сутки было зафиксировано 41 заявление о нарушении избирательного процесса. По его словам, нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением имущества и хулиганством, передает ТАСС.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 14 февраля, более четверти избирателей готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского (26,9%). За ним следуют действующий президент страны Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотни националистов в Киеве вышли на митинг за честные выборы
СБУ заявила о разоблачении группы по вмешательству в выборы президента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017