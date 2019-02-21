СБУ заявила о разоблачении группы по вмешательству в выборы президента

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении якобы действующей в республике преступной группировки с участием россиян, которая планировала вмешательство в выборы президента страны. Об этом на брифинге в четверг, 21 февраля, заявил заместитель руководителя службы Виктор Кононенко.

Для незаконной деятельности, по его словам, использовались наличные, полученные нелегальным путем, отмечается на сайте СБУ.

Противоправная деятельность заключалась в формировании в избирательных округах так называемой пирамиды: руководитель сектора — старший избирательного участка — «десятки» — «двадцатки», которые должны обеспечить нужное количество голосов в пользу конкретного кандидата.

По данным СБУ главным координатором сети был один из народных депутатов Украины. Его имя Кононенко не назвал. «Формирование «пирамиды» продолжилось и после официального начала избирательной кампании в январе 2019 года. Для этого поступали новые транши наличности в иностранной валюте, конвертировались в гривню и раздавались на местах», — отмечается на сайте службы.

В настоящее время сотрудники силовых структур проводят десятки обысков у участников группировки.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.