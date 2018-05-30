Вмешательство поставят на «стоп»

Атака на электоральный суверенитет России носила системный и целенаправленный характер. Об этом «Известиям» сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. По его словам, в схеме были задействованы многочисленные «операторы», включая Госдепартамент США. Сенатор пояснил, что наличие закрытой части в представленном 30 мая докладе комиссии обусловлено задачей воспрепятствовать анализу определенных нюансов «заокеанскими визави».

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета 30 мая представила специальный доклад, посвященный фактам иностранного вмешательства в выборы президента РФ. Как рассказал «Известиям» Андрей Климов, работа комиссии строилась на информации из «огромного количества источников», а ее предложения требуют законодательного закрепления.

— Этот доклад доказывает, что атака на наш электоральный суверенитет носила системный и целенаправленный характер. Это была хорошо профинансированная система, которая на каждом этапе работала на достижение конкретной микроцели. Это реализовывалось через очень много операторов, начиная от Госдепартамента США и заканчивая определенными наймитами, которые выполняли свою микрофункцию, — заявил «Известиям» Андрей Климов.

По его словам, комиссия разработала ответные меры, чтобы в дальнейшем предотвращать попытки иностранного вмешательства во внутренние дела России.

— Наши заокеанские визави тоже анализируют нашу работу, поэтому часть наших рекомендаций носит закрытый характер. В ней содержатся нюансы, которые лучше не раскрывать даже намеками, — пояснил политик.

Несмотря на то что временная комиссия создана в Совете Федерации, вопрос о вмешательстве во внутренние дела РФ не раз поднимался и в Госдуме, отметил в беседе с «Известиями» первый заместитель комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрий Новиков.

— С данной комиссией и ее руководителем Андреем Климовым мы уже проводили совместные мероприятия. Считаем, что работа по вопросу вмешательства во внутренние дела России извне должна продолжаться на разных площадках. В частности, на уровне общественных объединений, экспертного сообщества и парламента. Эта очень нужная и важная работа. Только продолжая ее, можно должным образом выстроить систему взаимодействий и противодействий, — отметил депутат.

Временная комиссия Совета Федерации выявила 10 основных направлений внешнего воздействия на президентские выборы в России. В частности, речь идет о проведении на территории РФ во время избирательной кампании закрытых социологических исследований в интересах зарубежных государственных структур (в том числе Пентагона), навязывании извне определенных кандидатов, кибернетических атаках на ресурсы ЦИК РФ, стимулировании раскола в российском обществе и так далее. Авторы доклада установили, что менее 1% материалов в иностранных СМИ давали позитивную оценку выборам, а открытый негатив прослеживался более чем в 50% публикаций.

Комиссия предлагает на законодательном уровне закрепить определение вмешательства извне во внутренние дела РФ, запретить назначение доверенными лицами кандидатов на выборах всех уровней людей с двойным гражданством, а также не допускать изготовления агитматериалов за рубежом для использования их на территории РФ и ввести в законодательство понятие «нежелательная деятельность» для физических лиц. Кроме того, авторы доклада советуют ввести «особый характер отношений» со странами, которые ввели антироссийские санкции, а также использовать международные площадки для всеобщего противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела суверенных государств.