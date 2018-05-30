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Совфед заявил о стимулировании извне протестных акций 2011 года в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета установила, что протестные акции в России после выборов в Госдуму в 2011 году стимулировались извне через глобальные СМИ и органы пропаганды США. Об этом говорится в докладе комиссии верхней палаты парламента, который был опубликован в среду, 30 мая.

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Как указано в тексте документа, США и их союзники по НАТО проводили политику дискредитации выборов в ГД и создания сомнений в их легитимности.

«Одновременно делалась ставка на то, чтобы использовать и направлять внутренние протестные настроения на социальной и экономической почве (в связи с последствиями мирового экономического кризиса 2008–2011 годов). Также стимулировалась извне и сугубо политическая протестная активность», — говорится в докладе.

В качестве доказательства вмешательства во внутренние дела страны парламентарии приводят тот факт, что требования внутриполитического характера поддерживали многие известные зарубежные политики и общественные деятели.

Кроме того, сенаторы подчеркнули необходимость закрепить в законодательстве термин «внешнее вмешательство во внутренние дела России».

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