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В Совфеде предложили законодательно определить вмешательство во внутренние дела РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Внешнее вмешательство во внутренние дела России необходимо законодательно определить. Об этом говорится в докладе Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета. Документ был опубликован на сайте верхней палаты парламента в среду, 30 мая. 

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«Закрепить законом определение вмешательства извне во внутренние дела РФ; запретить назначение в качестве доверенных лиц кандидатов на выборах всех уровней лиц с иностранным («двойным») гражданством; предусмотреть административную и уголовную ответственность для неграждан РФ, принимающих в любой форме участие в избирательных кампаниях в России», — говорится в докладе. 

Кроме того, предлагается запретить изготовление агитматериалов за рубежом для использования на территории РФ и предусмотреть в законодательстве понятие «нежелательная деятельность» для физических лиц. 

Согласно выводам комиссии, в стране нужно вводить «особый характер» отношений с государствами, которые применяют санкции против Москвы. Также необходимо активизировать судебно-претензионную работу по факту противоправных и клеветнических действий зарубежных стран и использовать все доступные международные площадки для того, чтобы противостоять вторжениям во внутренние дела стран.

В докладе также говорится о неопровержимых доказательствах вмешательства в выборы президента России. При этом отмечается, что основным проводником такой политики выступал Вашингтон. 

Выборы президента РФ прошли 18 марта 2018 года. Владимир Путин одержал уверенную победу, набрав 76,69% голосов избирателей. Путин вступил в должность 7 мая. 

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