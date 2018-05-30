В Совфеде предложили законодательно определить вмешательство во внутренние дела РФ

Внешнее вмешательство во внутренние дела России необходимо законодательно определить. Об этом говорится в докладе Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета. Документ был опубликован на сайте верхней палаты парламента в среду, 30 мая.

«Закрепить законом определение вмешательства извне во внутренние дела РФ; запретить назначение в качестве доверенных лиц кандидатов на выборах всех уровней лиц с иностранным («двойным») гражданством; предусмотреть административную и уголовную ответственность для неграждан РФ, принимающих в любой форме участие в избирательных кампаниях в России», — говорится в докладе.

Кроме того, предлагается запретить изготовление агитматериалов за рубежом для использования на территории РФ и предусмотреть в законодательстве понятие «нежелательная деятельность» для физических лиц.

Согласно выводам комиссии, в стране нужно вводить «особый характер» отношений с государствами, которые применяют санкции против Москвы. Также необходимо активизировать судебно-претензионную работу по факту противоправных и клеветнических действий зарубежных стран и использовать все доступные международные площадки для того, чтобы противостоять вторжениям во внутренние дела стран.

В докладе также говорится о неопровержимых доказательствах вмешательства в выборы президента России. При этом отмечается, что основным проводником такой политики выступал Вашингтон.

Выборы президента РФ прошли 18 марта 2018 года. Владимир Путин одержал уверенную победу, набрав 76,69% голосов избирателей. Путин вступил в должность 7 мая.