В Совфеде рассказали о вмешательстве Вашингтона в выборы президента России

В выборы президента России пытались вмешаться извне. Об этом говорится в докладе Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны. Документ был опубликован на сайте верхней палаты парламента в среду, 30 мая.

«Кампания началась давно и стала принимать выраженный характер по крайней мере с 2011 года. Основным источником и проводником политики вмешательства выступал Вашингтон», — говорится в докладе.

Комиссия Совфеда заявила о нескольких направлениях внешнего вмешательства в выборы. В том числе речь идет о кибератаках из-за рубежа на ресурсы ЦИК, навязывании извне конкретных кандидатов в президенты, распространении клеветы и массированной внешней пропаганде.

Кроме того, на территории России проводились закрытые социологические исследования в интересах зарубежных госструктур. Также имело место финансирование, задачей которого был раскол и недовольство внутри российского общества.

Отмечается, что все выводы были сделаны на основе неопровержимых доказательств.

В докладе говорится, что работа властей РФ привела к укреплению суверенитета страны и не дала антироссийской политике достичь целей.

Выборы президента РФ прошли 18 марта 2018 года. Владимир Путин одержал уверенную победу, набрав 76,69% голосов избирателей. Путин вступил в должность 7 мая. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.