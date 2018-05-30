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В Совфеде рассказали о вмешательстве Вашингтона в выборы президента России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В выборы президента России пытались вмешаться извне. Об этом говорится в докладе Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны. Документ был опубликован на сайте верхней палаты парламента в среду, 30 мая. 

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«Кампания началась давно и стала принимать выраженный характер по крайней мере с 2011 года. Основным источником и проводником политики вмешательства выступал Вашингтон», — говорится в докладе. 

Комиссия Совфеда заявила о нескольких направлениях внешнего вмешательства в выборы. В том числе речь идет о кибератаках из-за рубежа на ресурсы ЦИК, навязывании извне конкретных кандидатов в президенты, распространении клеветы и массированной внешней пропаганде. 

Кроме того, на территории России проводились закрытые социологические исследования в интересах зарубежных госструктур. Также имело место финансирование, задачей которого был раскол и недовольство внутри российского общества. 

Отмечается, что все выводы были сделаны на основе неопровержимых доказательств. 

В докладе говорится, что работа властей РФ привела к укреплению суверенитета страны и не дала антироссийской политике достичь целей.

Выборы президента РФ прошли 18 марта 2018 года. Владимир Путин одержал уверенную победу, набрав 76,69% голосов избирателей. Путин вступил в должность 7 мая. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.

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