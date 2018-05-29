Песков описал расследование Мюллера пословицей «толочь воду в ступе»

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера приписываемого России вмешательства в выборы США 2016 года, по-русски называется «толочь воду в ступе», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не знаю, есть ли эквивалент в английском языке этой пословице, но пока процесс напоминает именно это действие», — приводит слова Пескова ТАСС.

По его мнению, расследование носит бесполезный характер, поэтому Кремль ожидает его завершения.

Президент США Дональд Трамп 27 мая возмутился молчанием ФБР и министерства юстиции о ведущемся расследовании во время предвыборной гонки 2016 года. Американский лидер задался вопросом, почему его не проинформировали о якобы вмешательстве в выборы, но при этом внедрили информатора в его предвыборный штаб.

Также 27 мая сообщалось, что Мюллер согласился ограничить до двух круг тем, которые могут быть затронуты во время его возможной беседы с Трампом.

Спецпрокурор преступил к расследованию в мае 2017 года. Он предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять граждан США, 13 граждан России и один голландец. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.