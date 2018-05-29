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Песков описал расследование Мюллера пословицей «толочь воду в ступе»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/James Berglie
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Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера приписываемого России вмешательства в выборы США 2016 года, по-русски называется «толочь воду в ступе», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не знаю, есть ли эквивалент в английском языке этой пословице, но пока процесс напоминает именно это действие», — приводит слова Пескова ТАСС.

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Выводы комитета палаты представителей США об отсутствии сговора между Дональдом Трампом и Россией стали долгожданной попыткой прекратить поиски «русского следа», считают эксперты

По его мнению, расследование носит бесполезный характер, поэтому Кремль ожидает его завершения.

Президент США Дональд Трамп 27 мая возмутился молчанием ФБР и министерства юстиции о ведущемся расследовании во время предвыборной гонки 2016 года. Американский лидер задался вопросом, почему его не проинформировали о якобы вмешательстве в выборы, но при этом внедрили информатора в его предвыборный штаб.

Также 27 мая сообщалось, что Мюллер согласился ограничить до двух круг тем, которые могут быть затронуты во время его возможной беседы с Трампом.

Спецпрокурор преступил к расследованию в мае 2017 года. Он предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять граждан США, 13 граждан России и один голландец. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

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