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Спецпрокурор изучает израильский доклад о манипулировании выборами в США

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Фото: TASS/Zuma/Louie Palu
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Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование по «российскому делу», изучает доклад частной компании Psy-Group, связанной со спецслужбами Израиля.

Исследование посвящено способам манипулирования мнением пользователей социальных сетей во время предвыборной кампании в США 2016 года, передает ТАСС.

В частности, там показаны способы повышения активности сторонников Трампа во время кампании с помощью ботов и сфабрикованного контента в соцсетях. 

Расследование дела о «вмешательстве России» в ход выборов президента США идет с мая 2017 года. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам: пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

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