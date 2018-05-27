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Трамп пожалел о разрушенных судьбах из-за дела о «российском вмешательстве»

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп пожалел разрушенные судьбы людей, работавших в федеральных учреждениях Вашингтона до расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.

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«Кто собирается вернуть молодые и прекрасные жизни (и не только), которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией?» —  написал глава государства в своем Twitter 27 мая.

По его словам, люди пришли в Вашингтон с горящими глазами, а вернулись домой «разбитыми в пух и прах». Чьи судьбы оказались разрушены, Трамп при этом не уточнил.

Расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы длится уже год. Обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения.

27 мая Трамп возмутился молчанием министерства юстиции и ФБР о ведущемся расследовании во время предвыборной гонки в 2016 году. Американский лидер задался вопросом, почему ФБР не проинформировало его о якобы вмешательстве в выборы, при этом внедрило информатора в его предвыборный штаб.

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