Минюст США проверит факт слежки за Трампом

Министерство юстиции США дало поручение генеральному инспектору ведомства проверить, была ли слежка за членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа в 2016 году политически мотивированной.

«Министерство попросило генерального инспектора расширить текущий анализ процесса выдачи разрешений (на законную слежку. — Ред.) с целью выявить, имели ли место какие-либо нарушения и политическая мотивация в том, как ФБР проводило свое контрразведывательное расследование в отношении лиц, подозреваемых в контактах с российскими агентами, вмешавшимися в президентские выборы 2016 года», — цитирует ТАСС представителя минюста Сару Исгур.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется уже год независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также конгрессом США. Однако никаких доказательств найдено не было.

На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

20 мая Трамп призвал опубликовать документы в рамках расследования приписываемого Москве вмешательства в выборы, которые бы доказывали факт слежки ФБР за предвыборным штабом республиканца, и поручил минюсту выяснить, внедряло ли ФБР своих информаторов в его предвыборный штаб в 2016 году.