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Трамп призвал опубликовать документы о внедрении ФБР в его штаб

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп призвал опубликовать документы в рамках расследования приписываемого Москве вмешательства в выборы, которые бы доказывали факт слежки ФБР за предвыборным штабом республиканца. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

Конец охоты на ведьм
Выводы комитета палаты представителей США об отсутствии сговора между Дональдом Трампом и Россией стали долгожданной попыткой прекратить поиски «русского следа», считают эксперты

«Если ФБР или минюст вмешивались в кампанию ради другой кампании, это действительно очень важно. Только публикация и изучение документов, которые запрашивал комитет по разведке палаты представителей, может дать окончательные ответы», — заявил политик.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что расследованию дела о якобы сговоре штаба Трампа с Россией содействовал как минимум один законспирированный информатор ФБР. По данным издания The New York Times, этот человек контактировал с советниками штаба республиканца — Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем. При этом The Intercept отметила, что тайным информатором мог быть экс-агент ЦРУ Стефан Халпер.

В Кремле неоднократно опровергали обвинения американской стороны, заявляющей о вмешательстве Москвы во внутренние дела. Кроме того, представители России указывали на абсурдность и бездоказательность подобных утверждений.

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