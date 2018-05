Трамп призвал опубликовать документы о внедрении ФБР в его штаб

Президент США Дональд Трамп призвал опубликовать документы в рамках расследования приписываемого Москве вмешательства в выборы, которые бы доказывали факт слежки ФБР за предвыборным штабом республиканца. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Если ФБР или минюст вмешивались в кампанию ради другой кампании, это действительно очень важно. Только публикация и изучение документов, которые запрашивал комитет по разведке палаты представителей, может дать окончательные ответы», — заявил политик.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что расследованию дела о якобы сговоре штаба Трампа с Россией содействовал как минимум один законспирированный информатор ФБР. По данным издания The New York Times, этот человек контактировал с советниками штаба республиканца — Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем. При этом The Intercept отметила, что тайным информатором мог быть экс-агент ЦРУ Стефан Халпер.

В Кремле неоднократно опровергали обвинения американской стороны, заявляющей о вмешательстве Москвы во внутренние дела. Кроме того, представители России указывали на абсурдность и бездоказательность подобных утверждений.