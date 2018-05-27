Мюллер согласился ограничить круг тем возможной беседы с Трампом

Спецпрокурор США Роберт Мюллер согласился ограничить до двух круг тем, которые могут быть затронуты во время его возможной беседы с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, являющийся одним из адвокатов главы Белого дома.

Он заявил, что относительно двух тем стороны «более или менее достигли согласия». По словам Джулиани, речь идет о вопросах, касающихся утверждений о сговоре между предвыборным штабом Трампа и Россией, а также обвинений в адрес Трампа в препятствовании правосудию.

Джулиани отметил, что относительно сговора юристы Трампа спокойны, поскольку «ничего такого не было». По его словам, переживания у них вызывает часть о препятствовании правосудию. Как пояснил адвокат, «всё дело в интерпретации», так как речь не идет о «вопросе, на который можно ответить «да» или «нет», передает ТАСС.

Ранее 27 мая Трамп заявил, что жалеет о разрушенных судьбах людей, работавших в федеральных учреждениях Вашингтона до расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.

По его словам, люди пришли в Вашингтон с горящими глазами, а вернулись домой «разбитыми в пух и прах». Чьи судьбы оказались разрушены, Трамп при этом не уточнил.

Мюллер начал расследование о вменяемом России вмешательстве в выборы в США в мае 2017 года. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.