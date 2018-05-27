Прямой эфир

Мюллер согласился ограничить круг тем возможной беседы с Трампом

0
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецпрокурор США Роберт Мюллер согласился ограничить до двух круг тем, которые могут быть затронуты во время его возможной беседы с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, являющийся одним из адвокатов главы Белого дома.

Шпионские игры Мюллера
Американский спецпрокурор может возбудить уголовные дела против официальных лиц из России

Он заявил, что относительно двух тем стороны «более или менее достигли согласия». По словам Джулиани, речь идет о вопросах, касающихся утверждений о сговоре между предвыборным штабом Трампа и Россией, а также обвинений в адрес Трампа в препятствовании правосудию.

Джулиани отметил, что относительно сговора юристы Трампа спокойны, поскольку «ничего такого не было». По его словам, переживания у них вызывает часть о препятствовании правосудию. Как пояснил адвокат, «всё дело в интерпретации», так как речь не идет о «вопросе, на который можно ответить «да» или «нет», передает ТАСС.

Ранее 27 мая Трамп заявил, что жалеет о разрушенных судьбах людей, работавших в федеральных учреждениях Вашингтона до расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.

По его словам, люди пришли в Вашингтон с горящими глазами, а вернулись домой «разбитыми в пух и прах». Чьи судьбы оказались разрушены, Трамп при этом не уточнил.

Мюллер начал расследование о вменяемом России вмешательстве в выборы в США в мае 2017 года. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пенс призвал завершить расследование по «делу о вмешательстве России»
Трамп возмутился молчанием ФБР о «проблеме России» во время выборов
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017