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Сотни националистов в Киеве вышли на митинг за честные выборы

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Фото: РИА Новости
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Представители и сторонники украинских националистических и радикальных организаций собрались на площади Независимости в центре Киева с требованием провести в стране честные президентские выборы.

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«Задолго до выборов олигархия фактически уже начинает манипулировать сознанием украинцев и уже начинает подкуп», — заявил в ходе мероприятия председатель националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок.

В митинге принимает участие несколько сотен человек, передает ТАСС.

По словам лидеров националистов, сегодняшним митингом они «открывают масштабную кампанию противодействия подкупа во время президентских и парламентских выборов», а также обещают «жестко преследовать тех, кто организует массовую скупку голосов».

По словам Тягнибока, националисты имеют «достаточные ресурсы, чтобы бороться с подкупами», и их представители «разъедутся по регионам», чтобы противостоять попыткам фальсификации выборов.

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

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