Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины во время визита в Запорожье.

На кадрах видно, как женщина пытается что-то сказать украинскому лидеру, а затем с нее срывают головной убор. Эпизод вызвал насмешки пользователей Сети, передает «Газета.ру».

«Пьяный, что ли?» — написала Василиса Хрусталева.

«Нечего перед царем в шапке стоять», — указала Лана Компанеец.

«Она, видимо, спросила: «Господин президент, вы не могли бы кинуть в меня шапкой?» Он, как настоящий президент, не мог отказать народу», — отметил Aleksei Polkhirev.

Пользователи Сети полагают, что это сделал лично Порошенко, однако по видео нельзя однозначно определить, кто схватил шапку — президент или его охранник.

«Подумаешь, шапку сорвал. А мог бы и шашкой рубануть», — выразила мнение Елена Лукаш.

«Хорошо, что не убил. Женщине прям повезло. Гопник наш, Петя», — отметил еще один пользователь.

Пользователи соцсетей высмеивают Порошенко не в первый раз. Так, ранее в феврале украинского политика уличили в копировании агитационных лозунгов России.

Также в Сети с юмором отреагировали на слова президента Украины о том, что он лично переносил погибших во время событий на майдане в 2014 году.

Кроме того, поводом для шуток над Порошенко послужило заявление политика о том, что художник Казимир Малевич был представителем «украинского авангарда».