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Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву не избежать переговоров с Москвой. Об этом он заявил 28 февраля на телеканале «1+1», передает «Интерфакс».

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По его словам, диалог необходим для прекращения войны в Донбассе. Он подчеркнул, что главная задача — сохранить жизни людей.

«Что касается компромиссов, то никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть. Мы не торгуем нашими людьми, мы не торгуем нашими территориями», — отметил кандидат в президенты.

Зеленский добавил, что он только начинает свой политический путь, но собирается сделать из Украины «страну мечты». 

Говоря о соперничестве на предстоящих выборах, он отметил, что действующая «власть не конкурент» для него и его команды. 

«У нас зарегистрировалось 44 кандидата в президенты Украины. У меня 43 конкурента. И я не завидую нашему гаранту [главе государства Петру Порошенко] — у него один конкурент, это народ Украины», — отметил Зеленский.

20 февраля стало известно о падении рейтинга Зеленского на 5%. Несмотря на это, он все еще остается самым популярным претендентом на пост главы республики.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

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