Лукашенко поручил спецслужбам «цивилизованно» прослушивать граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сотрудников спецслужб республики вести прослушку «цивилизованно» и не нарушать свободу общения граждан. Об этом глава государства сказал в пятницу, 9 августа, во время визита на один из объектов правительственной связи КГБ республики.

«Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля — слухового, видео и так далее», — цитирует Лукашенко «РИА Новости».

По словам белорусского лидера, в этой сфере не должно быть злоупотреблений, когда спецслужбы прослушивают чужие разговоры и продают их записи третьим лицам.

«Этого быть не должно. Я эту задачу поставил, и вы должны ее решать. Всё должно быть цивилизованно и достойно», — отметил глава Белоруссии.

Лукашенко добавил, что в стране людям необходимо обеспечить полную безопасность и свободу общения.

«Главное — это человек. Никто не имеет права влазить в его вопросы», — заключил он.

5 марта Лукашенко заявил, что власть в стране «должна быть в одном кулаке». «Помните одно: власть растопыренными пальцами никто не держит», — сказал он.