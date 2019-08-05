Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил даты выборов в Совет республики (верхнюю палату парламента) и в палату представителей (нижнюю) седьмого созыва. Голосование состоится 7 и 17 ноября соответственно, сообщается на сайте главы государства в понедельник, 5 августа.

Согласно указу президента, советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы власти должны выдвинуть кандидатов в Совет республики не позднее 8 октября текущего года.

Состав верхней палаты формируется из списков претендентов от областных советов и Минска, от каждого по восемь членов, еще столько же Лукашенко назначает напрямую. В палату представителей входят 110 депутатов. Их избирают по мажоритарной системе.

На 2020 год в Белоруссии запланированы выборы президента. Как заявила 4 августа глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина, наиболее приемлемой датой проведения голосования является 30 августа.

В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе традиционного ежегодного послания народу предложил провести в республике досрочные парламентские выборы. В качестве возможной даты голосования он назвал 7 ноября 2019 года. Вместе с тем он отметил, что главу государства белорусы «что бы ни случилось» будут выбирать в 2020 году, как и запланировано.