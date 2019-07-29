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Лукашенко заявил о возможности собрать 10 млн т урожая в Белоруссии

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может в этом году собрать 10 млн т урожая, если убирать всё «до зернышка». Таким образом глава государства ответил на критику его заявления о том, что страна должна стремиться к сбору не менее 9 млн т зерна.

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«Я читаю обзоры из интернета: как всегда, у нас есть «умные». Они даже подвергли критике мое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 млн т зерна», — цитирует Лукашенко «РИА Новости» в понедельник, 29 июля.

Белорусский лидер отметил, что есть соответствующие планы, за выполнением которых следит глава администрации президента. В частности, в нынешнем году планируется собрать около 700 тыс. т рапса, примерно 7 млн т зерновых, 1,7 млн т кукурузы и 300–400 тыс. т остальных культур.

«Всё здесь просчитано. Притом это запланировано правительством: более 9,5 млн т всего — от рапса до кукурузы и до зерновых, зернобобовых», — подчеркнул Лукашенко.

23 июля во время совещания, посвященного уборочной, Лукашенко поставил задачу собрать 9,5 млн т урожая. После этого белорусский политик Анатолий Лебедько обратил внимание, что озвученная цифра не соответствует прогнозу минсельхозпрода, отмечает Ex-press.by.

25 июля президент Белоруссии потребовал от Генпрокуратуры взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Он призвал обратить внимание на плохие корма и общую «безалаберность», которая и привела к гибели сельскохозяйственных животных, в частности телят. В прошлом году в хозяйствах страны погибли 85 тыс. голов молодняка, а это примерно 40 тыс. т говядины.

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