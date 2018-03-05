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Лукашенко заявил о необходимости власти в республике «в одном кулаке»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Белорусский лидер Александр Лукашенко во время назначения руководителей органов власти на местах заявил, что власть в стране «должна быть в одном кулаке».

Пресс-служба президента Белоруссии отметила, что Лукашенко поинтересовался, как развиваются районы, какие проблемы существуют и найдены ли пути их решения.

«Помните одно: власть растопыренными пальцами никто не держит, власть должна быть в одном кулаке», — приводит пресс-служба Лукашенко его слова. Президент Белоруссии отметил, что если процессы будут упущены из-под контроля, что страна получит вариант, как у соседних стран.

«Как только мы где-то дрогнем, упустим процессы из-под контроля, мы получим вариант, как у наших соседей», – отметил он.

Президент поручил вновь назначенным руководителям разобраться с проблемными предприятиями и заявил о своей приверженности борьбе с коррупцией.

Ранее резидент Белоруссии Александр Лукашенко подверг резкой критике Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а решение о запрете поставок молока в Россию назвал наглым политическим инструментом. Минск примет ответные меры на действия Москвы, пообещал политик.

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