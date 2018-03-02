Лукашенко назвал запрет на поставки молока «наглым политическим инструментом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг резкой критике Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а решение о запрете поставок молока в Россию назвал наглым политическим инструментом.

«Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают — что это у вас за «таежный» союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!» — приводит слова президента агентство БЕЛТА.

Кроме того, Лукашенко высказал недовольство работой представителей Белоруссии в Совете ЕЭК, обвинив их в «имитации деятельности». Он, в частности, указал, что ни одна из проблем страны до сих пор снята.

Как писал портал iz.ru, Россия приняла решение о введение запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии из-за «повторяющегося нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС». Ограничительные меры должны были вступить в силу 26 февраля, однако дата была перенесена на 6 марта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что Минск предпримет ответные меры на действия Москвы. По его мнению, запрет обусловлен тем, что на российском рынке образовались излишки из-за импорта сухого молока из Новой Зеландии.