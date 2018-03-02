Кремль рассчитывает на разрешение ситуации с белорусским молоком

Ситуацию с возможным запретов ввоза белорусского молока в Россию удастся разрешить с помощью союзническим отношений между странами, выразил уверенность пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Белоруссия и Россия являются единым Союзным государством, а также входят в ЕврАзЭС. Даже между союзниками могут возникать трения, но их можно урегулировать в результате двустороннего диалога.

Песков выразил уверенность, что и данная ситуация со временем разрешится и между сторонами будет достигнуто взаимопонимание.

Ранее портал iz.ru сообщал, что белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в ответ на вводимые Россией ограничения поставок продовольствия из республики примет меры.