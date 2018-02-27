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Лукашенко потребовал ужесточить наказания за нарушения в пьяном виде

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ужесточить в стране наказания за правонарушения, совершенные в пьяном виде, но не поддержал введение «сухого закона», сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Должны быть жестокие меры ответственности, начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах там, где не должен появляться, и заканчивая (ситуацией), когда ты сел в автомобиль и убил человека. <…> Но я не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем», — приводит ТАСС заявление Лукашенко.

Он обратил внимание на самую, по его мнению, опасную ситуацию, при которой пьяный водитель насмерть сбивает человека. По словам Лукашенко, ответственность при подготовке водителей также должна быть ужесточена и особенно ужесточена в отношении людей, попавшихся на вождении в нетрезвом виде.

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