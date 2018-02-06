Прямой эфир

Лукашенко призвал белорусские СМИ ориентироваться на зарубежный опыт

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ведущим белорусским СМИ нужно ориентироваться на передовой зарубежный опыт в сфере работы телевидения. Об этом он заявил в ходе принятия кадровых решений в отношении руководства ряда республиканских медиа, сообщает пресс-служба главы государства.

«Посмотрите иностранное телевидение, новостные передачи. Выбирайте лучшее по крупицам, — сказал Лукашенко. — Надо менять и качество, и внутреннее содержание, и внешнюю форму. Нужно двигаться вперед, используя тот потенциал, который накоплен.

При этом президент особо отметил качество съемок и операторской работы на российском ТВ.

Сегодня Лукашенко назначил новых руководителей Белтелерадиокомпании, газеты «СБ. Беларусь сегодня» и согласовал назначение Игоря Луцкого гендиректором телеканала СТВ. По словам главы государства, теперь работа главных СМИ страны кардинально изменится, но сделать это надо спокойно, без «революционных ломок, без каких-то кадровых надломов».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Белоруссии разрешили показ комедии «Смерть Сталина», несмотря на то что в России прокатное удостоверение у фильма отозвали. Власти республики не нашли в картине фактов нарушения законов страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Белоруссии в 2017 году пресекли деятельность 11 шпионов
Суд в Белоруссии огласил приговор журналистам агентства Regnum

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017