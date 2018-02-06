Лукашенко призвал белорусские СМИ ориентироваться на зарубежный опыт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ведущим белорусским СМИ нужно ориентироваться на передовой зарубежный опыт в сфере работы телевидения. Об этом он заявил в ходе принятия кадровых решений в отношении руководства ряда республиканских медиа, сообщает пресс-служба главы государства.

«Посмотрите иностранное телевидение, новостные передачи. Выбирайте лучшее по крупицам, — сказал Лукашенко. — Надо менять и качество, и внутреннее содержание, и внешнюю форму. Нужно двигаться вперед, используя тот потенциал, который накоплен.

При этом президент особо отметил качество съемок и операторской работы на российском ТВ.

Сегодня Лукашенко назначил новых руководителей Белтелерадиокомпании, газеты «СБ. Беларусь сегодня» и согласовал назначение Игоря Луцкого гендиректором телеканала СТВ. По словам главы государства, теперь работа главных СМИ страны кардинально изменится, но сделать это надо спокойно, без «революционных ломок, без каких-то кадровых надломов».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Белоруссии разрешили показ комедии «Смерть Сталина», несмотря на то что в России прокатное удостоверение у фильма отозвали. Власти республики не нашли в картине фактов нарушения законов страны.