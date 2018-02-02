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Суд в Белоруссии огласил приговор журналистам агентства Regnum

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Белорусские авторы российского агентства Regnum приговорены Минским городским судом к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года по обвинению в разжигании межнациональной вражды или розни.

Соответствующего наказания для них требовало гособвинение. Авторы были отпущены на свободу под подписку о невыезде. В течение срока отсрочки за осужденными будет вестись профилактическое наблюдение. Освобождение от назначенного судом срока заключения возможно, в случае если в период отсрочки осужденные «законопослушным образом докажут свое исправление», передает «РИА Новости».

Напомним, с декабря 2016 года власти Белоруссии задержали нескольких журналистов агентства Regnum по обвинению в разжигании межнациональной розни. Им грозило до 12 лет лишения свободы. Обвиняемые не признали своей вины.

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