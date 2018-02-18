Лукашенко рассказал о последствиях конфликта в Донбассе для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что более 150 тыс. украинцев прибыли на территорию республики с начала конфликта в Донбассе.

По его словам, Минск предоставил всем этим людям равные с белорусами условия.

«Бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, коммунальные услуги — всё. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду», — заявил глава государства.

Лукашенко также обратил внимание на возросший поток оружия и взрывчатки с территории Украины, из-за чего белорусским властям пришлось усилить охрану на границе с соседним государством.

При этом он отметил, что Киев не торопится принимать аналогичные меры.

«Ведем переговоры с Порошенко, чтобы они со своей стороны выполнили свою часть работы, они очень отстают», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск заинтересован в скорейшем разрешении конфликта в Донбассе, из-за которого республика испытывает «политическое, дипломатическое и прочее воздействие».

Лукашенко ответил на вопросы журналистов в воскресенье, 18 февраля, в Минске, где принял участие в выборах депутатов местных советов.