Лукашенко рассказал о своем отношении к жителям Западной Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что хочет скорейшего урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — цитирует Лукашенко «РИА Новости».

Белорусский также отметил, что с жителями Западной Украины необходимо наладить диалог.

«Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — сказал президент Белоруссии.

Портал iz.ru писал о заявлении Лукашенко о том, что если бы Россия не вмешалась в сирийский конфликт, арабская республика перестала бы существовать как государство.