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Лукашенко пообещал жесткие меры за массовый падеж скота

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Фото: ТАСС/Илья Питалев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Стародорожский район Минской области раскритиковал ситуацию с падежом скота в стране. Глава государства пригрозил ответственным лицам «жесточайшими разборками».

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«Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление», — приводит «БелТА» слова главы государства. По итогам года будет подсчитано, сколько погибло скота в каждой области и в целом по стране.

Губернатор Минской области Анатолий Исаченко пояснил, что статистка по падежу выросла, так как данные перестали скрывать. По его словам, непроизводительное выбытие скота делится на три категории, среди них — падеж, убой или продажа населению.

Чтобы скрыть падеж, ранее два последних показателя шли вверх. «Когда я пришел, мы это прекратили и сказали, что надо показывать то, что есть. И теперь у нас падеж якобы увеличился, но на самом деле за позапрошлый год мы снизили на 16 442 головы непроизводительное выбытие», — добавил Исаченко.

25 июля президент Белоруссии потребовал от Генпрокуратуры взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Он призвал обратить внимание на плохие корма и общую «безалаберность», которая и привела к гибели животных, в частности телят. В прошлом году в хозяйствах страны погибли 85 тыс. голов молодняка, а это примерно 40 тыс. т говядины.

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