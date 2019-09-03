Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.

«Не боюсь признавать свои ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Теперь по-другому буду относиться к тому, как вести свой ФБ. Спасибо», — написала она, отметив, что рассчитывает на то, что ее будут судить по дальнейшим действиям.

Накануне Новосад опубликовала в Facebook текст на украинском языке, в котором допустила большое количество ошибок. Пользователи сети принялись исправлять министра, некоторые назвали публикацию настоящим позором.

«Онлайн-переводчик справился бы лучше!» — указал один из подписчиков.

Однако были и более снисходительные комментаторы, которые предположили, что родным языком Новосад является русский, поэтому у нее возникли сложности.

«Это когда твой родной русский, а заставляют учить украинский», — добавила Лика Маслова.

Новосад была назначена на должность министра 29 августа, она сменила на этом посту Лилию Гриневич.