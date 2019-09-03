Прямой эфир

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

0
Фото: facebook.com/Anna Novosad
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.

«Язык — дорогой товар, и на него всегда найдутся покупатели»
Жители Донбасса — о последствиях непродуманной политики Киева

«Не боюсь признавать свои ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Теперь по-другому буду относиться к тому, как вести свой ФБ. Спасибо», — написала она, отметив, что рассчитывает на то, что ее будут судить по дальнейшим действиям.

Накануне Новосад опубликовала в Facebook текст на украинском языке, в котором допустила большое количество ошибок. Пользователи сети принялись исправлять министра, некоторые назвали публикацию настоящим позором.

«Онлайн-переводчик справился бы лучше!» — указал один из подписчиков.

Однако были и более снисходительные комментаторы, которые предположили, что родным языком Новосад является русский, поэтому у нее возникли сложности.

«Это когда твой родной русский, а заставляют учить украинский», — добавила Лика Маслова.

Новосад была назначена на должность министра 29 августа, она сменила на этом посту Лилию Гриневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети высмеяли исполнение гимна Украины в самолете
Украинский министр призвал не спешить с созданием русскоязычного телеканала

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019