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Нового министра образования Украины уличили в неграмотности

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Фото: facebook.com/Anna Novosad
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Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад опубликовала на своей странице в соцсети Facebook текст, в котором допустила большое количество ошибок. На это обратила внимание юрист Татьяна Монтян, выложившая в Сеть запись с исправлениями.

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По мнению одного из пользователей, у нового министра «есть все шансы окончательно добить остатки образования». «Зачем быть профессором и понимать все процессы, проще сходить на Майдан и ты уже министр», — прокомментировал публикацию другой. Другой комментатор посоветовал главе ведомства сделать работу над ошибками.

Нашлись и те, кто вступился за Новосад и отметил, что ошибок было допущено не очень много. Некоторые заметили, что Монтян сама ошиблась в написании слов, а некоторые ее исправления были неточны.

29 августа Верховная рада Украины утвердила состав правительства, предложенный премьером Алексеем Гончаруком. Два министра сохранили свои должности: это глава минфина Оксана Маркарова и глава МВД Арсен Аваков.

Вице-премьером по вопросам евроинтеграции стал бывший полпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства назначен почетный президент киевской школы экономики Тимофей Милованов. Министерство образования и науки возглавила депутат от партии «Слуга народа» Анна Новосад.

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