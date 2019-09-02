Украинский министр призвал не спешить с созданием русскоязычного телеканала

Украине не следует торопиться с созданием русскоязычного государственного телеканала. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил министр культуры, молодежи и спорта республики Владимир Бородянский.

«Я бы не спешил, потому что новые платформы — это инструмент. И русскоязычный канал — это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим», — приводит его слова LB.ua.

О создании всемирного русскоязычного канала заявил в конце июля глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, государственный информационный ресурс нужен для «борьбы за умы» в Донбассе, Крыму и России.

При этом команда Зеленского не поставила о своих планах в известность нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. В Верховной раде эту идею оценили в $2 млрд, заявив, что у страны таких денег нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала идею безумной и напомнила, что на Украине законодательно разрешено использовать русский язык только для частного общения и религиозных обрядов.