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Пушков отреагировал на идею Киева создать русскоязычный телеканал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter 30 июля оценил планы украинских властей по запуску всемирного русскоязычного канала для трансляции позиции Киева по международным вопросам. По словам сенатора, такая «затея» говорит о признании де-факто русского языка главным на самой Украине и для украинцев за ее пределами.

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«Что же в Киеве украиноязычный канал не создают? Потому что всем ясно: глобальное вещание на украинском — это нонсенс», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Ранее инициативу прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, «безумие происходящего настолько невероятно, что напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней».

О планах по запуску всемирного русскоязычного канала 29 июля рассказал глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, такой информационный ресурс необходим для ведения «борьбы за умы» украинцев и россиян в Донбассе, Крыму и России.

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