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В Госдуме оценили идею украинских властей создать русскоязычный телеканал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Госдуме прокомментировали идею создания на Украине русскоязычного телеканала для «борьбы за умы». Депутат от Республики Крым Андрей Козенко в беседе с «Известиями» отметил, что вместо создания нового канала украинским властям следовало бы разрешить вещание российского телевидения.

«Хорошего в этой идее только то, что на Украине все-таки осознали необходимость признания русского языка», — отметил Козенко. Однако, по его словам, предложив создать русскоязычный канал, команда украинского президента Владимира Зеленского «открыто заявила об информационной войне».

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«Это уже свидетельствует о топорном исполнении идеи, а самое главное — предопределяет отношение авторов к будущим зрителям и, соответственно, отношение будущих зрителей к этой идее», — подчеркнул депутат.

Козенко посоветовал украинскому руководству «вместо того, чтобы придумывать колесо, просто открыть эфир для общероссийских каналов».

«Это самое лучшее решение, которое будут приветствовать в первую очередь жители Украины», — заключил он.

Ранее 29 июля стало известно о планах украинских властей запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, такой информационный ресурс необходим для ведения «борьбы за умы» украинцев и россиян в Донбассе, Крыму и России.

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