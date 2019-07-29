Парламент Молдавии решит вопрос ограничений на российские телеканалы

Молдавский парламент готовит решение об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач. Об этом в интервью «РИА Новости» в понедельник, 29 июля, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.

«В настоящее время мы готовим решение этого вопроса», — заявила она.

Гречаный задали вопрос о том, что власти Молдавии намерены делать с запретом на вещание российских новостных каналов, который местные СМИ считают цензурой. Она ответила, что «из этой ситуации необходимо найти выход».

Спикер парламента добавила, что от запрета «пострадали не только российские информационные и аналитические каналы».

Ранее в этот же день стало известно, что запрет на поездки членов молдавского правительства и парламента в Россию был снят. Как пишет «Газета.ру», ограничение действовало с марта 2017 года.

4 июля президент Молдавии Игорь Додон высказался за отмену ограничений в отношении российских телеканалов.

В 2017 году парламент Молдавии принял законопроект по борьбе с иностранной пропагандой». Документ запрещает трансляцию теле- и радиопередач с информационным, аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.