На Украине назвали дату запуска русскоязычного канала

Презентация спутникового русскоязычного телеканала на Украине состоится в октябре 2019 года. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к офису президента.

«Будет канал об Украине и украинцах, ориентированный в первую очередь на русскоязычную аудиторию на востоке страны и в Крыму. Вещать будет в формате инфотейнмента», — отметил собеседник издания.

Он также рассказал, что для привлечения аудитории канал будет транслировать много развлекательного контента.

В настоящее время ведутся переговоры с коммерческими телеканалами о бесплатном предоставлении готовых материалов. Среди предполагаемых поставщиков будет и студия «Квартал-95», где украинский лидер Владимир Зеленский выступал в качестве актера, продюсера, режиссера-постановщика, ведущего до вступления в должность президента.

О создании всемирного русскоязычного канала заявил 29 июля глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, государственный информационный ресурс нужен для «борьбы за умы» в Донбассе, Крыму и России.

При этом команда Зеленского не поставила о своих планах в известность нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. В Верховной раде эту идею оценили в $2 млрд, заявив, что у Украины таких денег нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала идею безумной и напомнила, что на Украине законодательно разрешено использовать русский язык только для частного общения и религиозных обрядов.