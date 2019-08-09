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Зеленский проведет пресс-конференцию по случаю 100 дней у власти

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Президент Украины Владимир Зеленский даст большую пресс-конференцию по случаю 100 дней на посту главы государства. Об этом сообщил замглавы офиса лидера страны Кирилл Тимошенко 9 августа.

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В интервью украинскому изданию LIGA.net он заявил, что полномасштабная встреча с журналистами состоится в этом году, однако точной даты не назвал.

«Другой вопрос — в каком формате это будет. В любом случае там будут журналисты», — сказал Тимошенко.

О намерении Зеленского встретиться с журналистами после 100 дней нахождения у власти говорила и его пресс-секретарь Юлия Мендель в начале июня, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Тогда она отметила, что именно после данного срока на посту главы государства «будут наработаны какие-то определенные результаты».

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Он одержал победу на втором туре выборов главы государства, который прошел 21 апреля. Своего оппонента и предшественника на посту лидера Петра Порошенко он опередил со значительным отрывом — 73,22% против 24,45% голосов.

27 августа Зеленский будет находиться у власти ровно 100 дней.

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