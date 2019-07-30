Нацсовету Украины по ТВ не раскрыли деталей о создании русскоязычного канала

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что не в курсе деталей о создании в стране русскоязычного телеканала. Об этом во вторник, 30 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Прямой».

«Я не могу комментировать новые инициативы, потому что мы детально ничего об этом не знаем», — сказал Костинский. Он отметил, что на Украине с 2015 года существует телеканал UATV, который в том числе ведет вещание на русском языке.

29 июля стало известно, что украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, такой информационный ресурс необходим для ведения борьбы за умы украинцев и россиян в Донбассе, Крыму и России. Тимошенко отметил, что канал планируется сделать государственным, но переговоры ведутся и с частными каналами «на использование их самого классного контента».

В ответ на это депутат от Республики Крым Андрей Козенко в беседе с «Известиями» отметил, что вместо создания нового канала украинским властям следовало бы разрешить вещание российского телевидения. По его словам, предложив создать русскоязычный канал, команда украинского президента Владимира Зеленского «открыто заявила об информационной войне».