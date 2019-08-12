В команде Зеленского раскритиковали российские СМИ

Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что в России не осталось профессиональных СМИ, однако среди них есть издания, которые не искажают украинскую позицию. Об этом в понедельник, 12 августа, пишет LIGA.net.

«Я сам общался с Владимиром Соловьевым (журналист «Коммерсанта». — Ред.). Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть неискаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине», — отметил Потураев.

29 июля стало известно, что украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам. Уточняется, что такой информационный ресурс необходим для ведения «борьбы за умы» украинцев и россиян в Донбассе, Крыму и России.

Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что канал планируется сделать государственным, но переговоры ведутся и с частными каналами «на использование их самого классного контента».