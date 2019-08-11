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Журналисты пожаловались на хамское обращение помощников Зеленского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Пресс-служба аппарата президента Украины Владимира Зеленского грубо и по-хамски общалась с представителями СМИ во время встречи главы государства с патриархом Константинопольским Варфоломеев в Турции. Об этом в Facebook рассказала журналистка Нелли Ковальская.

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По ее словам, во время встречи сотрудники офиса Зеленского даже угрожали журналистам.

«Вот сейчас только ничего не выкрикивайте, президент не будет с вами говорить все равно. Я вам сказала отсюда уйти еще 20 минут назад, почему вы еще здесь?» - привела Ковальская несколько фраз.

По ее словам, помощники президента обращались с журналистами, как с обслуживающим персоналом.

«Я впервые в жизни чувствовала себя, как официантка, которую отчитал недовольный клиент! Но вообще-то даже с официантами так не говорят, но так работает с прессой аппарат президента», - добавила она.

Зеленский встретился с Варфоломеем 8 августа во время своего визита в Турцию. По данным СМИ, разговор прошел в «позитивном настроении», однако из-за некоторых разногласий стороны отказались подписывать совместное заявление.

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