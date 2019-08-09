В УПЦ приветствовали слова Зеленского о невмешательстве в дела церкви

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) приветствуют итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Константинопольским Варфоломеем и считают слова лидера страны «хорошим сигналом». Об этом заявил замглавы Отдела внешних связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич 9 августа.

Так, священнослужитель положительно оценил слова Зеленского о невмешательстве власти в церковные дела и его обещание «защищать независимость церкви».

«Хочется надеяться, что эпоха наглого использования церковного фактора и грубого вмешательства государства в церковные дела позади. <…> Может, в перспективе и захваты наших храмов прекратятся, а потом и вернут их верующим людям», — написал Данилевич на своей странице в Facebook.

8 августа в турецком Стамбуле Зеленский встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем, сначала в узком кругу, а потом с участием делегаций. Журналисты на переговорах не присутствовали.

По данным «ВВС News Украина», Зеленский и Варфоломей очень тепло попрощались, несмотря на то что команда украинского лидера в последний момент отказалась подписывать заявление, которое патриархат готовили совместно с украинским МИДом. Документ касался экологической тематики. Причины, по которым офис Зеленского нарушил эту договоренность, неизвестны.

Как пишет ТАСС, некоторые эксперты расценивают данные шаг команды президента как знак того, что Киев больше не будет покровительствовать созданной с санкции Константинополя «новой церкви».

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако мировое православие признает лишь самоуправляемую УПЦ Московского партиархата.