Прямой эфир

В УПЦ приветствовали слова Зеленского о невмешательстве в дела церкви

0
Фото: REUTERS/Murad Sezer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) приветствуют итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Константинопольским Варфоломеем и считают слова лидера страны «хорошим сигналом». Об этом заявил замглавы Отдела внешних связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич 9 августа.

Смех и грех: как перессорились украинские раскольники
В церкви Порошенко низложили киевского лжепатриарха

Так, священнослужитель положительно оценил слова Зеленского о невмешательстве власти в церковные дела и его обещание «защищать независимость церкви».

«Хочется надеяться, что эпоха наглого использования церковного фактора и грубого вмешательства государства в церковные дела позади. <…> Может, в перспективе и захваты наших храмов прекратятся, а потом и вернут их верующим людям», — написал Данилевич на своей странице в Facebook.

8 августа в турецком Стамбуле Зеленский встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем, сначала в узком кругу, а потом с участием делегаций. Журналисты на переговорах не присутствовали.

По данным «ВВС News Украина», Зеленский и Варфоломей очень тепло попрощались, несмотря на то что команда украинского лидера в последний момент отказалась подписывать заявление, которое патриархат готовили совместно с украинским МИДом. Документ касался экологической тематики. Причины, по которым офис Зеленского нарушил эту договоренность, неизвестны.

Как пишет ТАСС, некоторые эксперты расценивают данные шаг команды президента как знак того, что Киев больше не будет покровительствовать созданной с санкции Константинополя «новой церкви».

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако мировое православие признает лишь самоуправляемую УПЦ Московского партиархата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В УПЦ приветствовали призыв Зеленского к диалогу между церквями
В раде «новую церковь» Украины назвали мертворожденной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017